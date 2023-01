Węgrzy wygrali i czekają. To może być ich ogromny sukces!

Reprezentacja Węgier zrobiła to, co do niej należało - w Goteborgu wysoko pokonała Republikę Zielonego Przylądka 42-30 i jest blisko awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, które odbywają się w Polsce i Szwecji. Ostatni element tej układanki nie jest jednak zależny od niej - musi czekać i liczyć na to, że wieczorem Szwecja ogra Portugalię. W innym przypadku w czołowej ósemce będzie właśnie Portugalia.