Ważne ostrzeżenie przed Słowenią. Uwaga na "zaplanowany chaos"

Po pierwszych spotkaniach w fazie grupowej mistrzostw świata nikt raczej nie ma wątpliwości, że do drugiego etapu z grupy B zakwalifikują się Francja, Słowenia i Polska, a Arabia Saudyjska, zdecydowanie najsłabsza w stawce, zagra tylko w Pucharze Prezydenta o miejsca 25-32. Tyle że sama kwalifikacja do krakowskich zmagań to mało - trzeba jeszcze pokonać Słowenię, by zabrać ze sobą dwa punkty. W innym wypadku prawdopodobna strata czterech oczek do Hiszpanii i Francji będzie już nie do odrobienia, co może zakończyć marzenia o awansie Polaków do paryskich igrzysk.