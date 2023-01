Selekcjoner dostał dwa zadania. Po słoweńskiej klęsce - trudne do zrealizowania

Czy umowa selekcjonera powinna zostać przedłużona? Nawet w sytuacji, gdyby Polacy wygrali cztery ostatnie spotkania, ale nie awansowali do ćwierćfinału? - Nie mam pojęcia, kończy mi się kontrakt , a interesują mnie tylko te cztery spotkania. Chcę zejść do szatni z podniesioną głową, czyli tak, jak do niej wszedłem. Ciężką pracą, osiągając kolejne etapy. Możemy wygrać cztery mecze, dalej jest matematyczna szansa na ćwierćfinał, bo potrzebujemy jeszcze czegoś więcej poza naszymi wynikami - mówił w niedzielę w Katowicach. O tym, czy zostanie w reprezentacji Polski, mówić nie chciał - podobnie jak w sobotę ucinał temat słowami: " To nie jest pytanie do mnie ".

Trener Rombel określił swoją przyszłość. Wie, co chce robić w życiu

Czy jednak sam Rombel czuje się na siłach, by dalej pracować z ludźmi, z którymi może przegrać najważniejszy turniej od wielu lat? - Mam siły do pracy, uwielbiam pracować i kocham pracować w piłce ręcznej. Jeśli nadal będę miał okazję pracować z kadrą, to będę z nią pracował. A jeśli nie, to będę pracował gdzieś indziej. Ważne, bym mógł dalej wchodzić do hali i pracować w tej dyscyplinie. To coś, co kocham i czemu poświęciłem kawał czasu i zdrowia, to się nie zmieni. Nie wiem tylko, gdzie to się będzie działo - stwierdził Rombel.