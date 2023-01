Thriller dla Holandii! Wielkie emocje na MŚ

Katar - Holandia: Niesamowite emocje w "Spodku"

Dlatego w starciu z Katarem to oni byli wskazywani jako faworyci. Mistrzowie Azji, choć cały czas korzystają ze sporego zagranicznego zaciągu , w turnieju rozgrywanym w Polsce i w Szwecji spisywali się bardzo przeciętnie i do fazy zasadniczej awansowali z zerowym dorobkiem punktowym.

Jednak w pierwszej odsłonie meczu z Holendrami pokazali, że cały czas są zespołem, z którym trzeba się liczyć. Świetnie spisywał się przede wszystkim Ahmad Madadi, który w pierwszych 30 minutach zdobył siedem bramek i walnie przyczynił się do tego, że jego zespół do przerwy prowadził 19. Katarczycy znaleźli też sposób, by w niektórych momentach powstrzymywać Luka Steinsa, co było kluczem do zniwelowania ofensywnych poczynań holenderskiej drużyny.