Przeszło dwadzieścia lat temu doszło do sporej sensacji. Podczas mistrzostw świata w 2001 roku rozgrywanych we Francji rewelacją okazała się drużyna spoza Europy. Egipt w grupie wygrał np. z Islandią, a potem w ćwierćfinale ograł Rosję. Doszedł do półfinału jako pierwsza drużyna afrykańska w dziejach i zajął czwarte miejsce. To był moment gdy egipscy piłkarze ręczni zadziwili świat po raz pierwszy.