Uważam, że ta drużyna dalej jest. Spotkaliśmy się z trudnym momentem w meczu ze Słowenią, z którego nie potrafiliśmy wyjść. Do 17. minuty tego meczu jeszcze byliśmy w grze i potrafiliśmy, chociaż w niewielkim stopniu, realizować swoje założenia, ale potem nastąpiło załamanie. I niestety z tego załamania nie potrafiliśmy wyjść już do końca. I to nas przygniotło. Cieszę się jednak że wczoraj się podnieśliśmy. Szczególnie w drugiej połowie wyglądało to już lepiej. Jeszcze nie tak, jakbyśmy chcieli, ale najważniejszy był wynik i awans do kolejnej rundy. Tak że nie straciliśmy tego pozytywnego naładowania. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, wyszliśmy z niej i zaczynamy kolejny rozdział na tych mistrzostwach.

Czy nam leży? To zawsze zależy od tego, w jakim stopniu my potrafimy wykonać nasz plan. Jeśli go wykonujemy, wiele zespołów nam pasuje. Wszystko zależy od tego, na ile to, co przygotowaliśmy mniej więcej dwa miesiące temu, bo wtedy powstawały wszystkie materiały i analizy, jesteśmy w stanie zrealizować. Zobaczmy np. na mecz z Francją, gdzie byliśmy równorzędnym partnerem dla mistrzów olimpijskich i to oni mieli moment, w którym zwątpili w to, że mogą z nami wygrać. W drugim meczu to się kompletnie odwróciło i to my nie mogliśmy zrealizować swoich założeń. W meczu z Hiszpanią wszystko będzie zależeć od tego, na ile wcielimy w życie nasz plan. Wiem, że jeśli zbliżamy się do tego w 90 proc., jesteśmy w stanie walczyć z każdym. Jeżeli jest bliżej 100 proc., to jesteśmy blisko zwycięstwa.