Świetne wieści dla Polaków przed kluczowym meczem na MŚ

Reprezentacja Polski w środę 18 stycznia w krakowskiej Tauron Arenie rozegra swój pierwszy mecz w fazie zasadniczej mistrzostw świata, w którym zmierzy się z Hiszpanią. Będzie to kluczowe starcie dla "Biało-Czerwonych", bo ewentualna porażka całkowicie przekreśla nasze szansę w walce o awans do ćwierćfinału. Przed wyjazdem z Katowic do Krakowa nasza kadra przeszła obowiązkowe testy na koronawirusa. Trener Patryk Rombel przekazał, że wszystkie dały wynik negatywny.