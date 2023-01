Słoweńcy osłabieni przed meczem z Polską. Poważna kontuzja

Cała sytuacja miała miejsce w 54. minucie. Jovicić czujnie przechwycił piłkę w obronie i chciał ruszyć z kontrą, ale starł się z jednym rywali i w konsekwencji nienaturalnie upadł. Mimo sporego grymasu bólu na twarzy dograł mecz do końca, trafiając nawet w 59. minucie do siatki. Ogólnie w meczu miał stuprocentową skuteczność, bo jego wszystkie trzy rzuty znalazły się w bramce.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Spore osłabienie Słoweńców przed meczem z Polską

Słoweńskie media dodają także, że kluczowa będzie właśnie diagnoza lekarska, bo po niej okaże się czy 22-latek będzie musiał przejść operację. Jeśli tak, to jego przerwa potrwa kilka miesięcy. Postawiło to także w trudnej sytuacji selekcjonera Urosa Zormana, który w trybie awaryjnym musiał powołać do kadry dodatkowego skrzydłowego. Jest to 24-letni Tadej Mazej, grający na codzień w RK Celje Pivovarna Lasko.