Siódmiak reaguje na zwolnienie Rombla. „Czuję się lekko zaskoczony”

Nie ocenił pracy Rombla źle. Uważa, że przejął on zespół w trudnym momencie. - Wykonał dużo pozytywnej pracy. Patryk to bardzo analityczny szkoleniowiec. Było widać, że ogrom wykonanych obowiązków przyniósł efekty. Na nieprzedłużenie umowy wpływ miały na pewno nieudany mundial. Być może postawiono przed reprezentacją zbyt wygórowane oczekiwania. Patrząc na te kilka lat, nie mogę wystawić mu złej oceny. Ludzie mówili, że to cztery zmarnowane lata. Nic z tych rzeczy - stwierdził.