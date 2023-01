Polacy pokonali Arabię Saudyjską 27:24 i zapewnili sobie awans do fazy zasadniczej mistrzostw świata w piłce ręcznej. Gra "Biało-Czerwonych" momentami pozostawiała jednak wiele do życzenia, co w pomeczowym wywiadzie szczere przyznał Maciej Gębala. Jak zauważył, nasza kadra w kluczowych fragmentach mogła jednak liczyć na wsparcie kibiców zgromadzonych w katowickim Spodku.