Reprezentant Polski kontuzjowany. Co dalej z jego występem?

- Kostka jest dwa razy większa niż normalnie. Mam nadzieję, że to tylko lekkie skręcenie. W profesjonalnym sporcie nie ma miejsca na takie urazy. Liczę na to, że mimo wszystko będą mógł jeszcze zagrać. W drugiej połowie już nie dałem rady, próbowałem zażyć środki przeciwbólowe, ale nie pomogło. Cieszę się jednak, że Michał Daszek wszedł i pokazał to, co robi najlepiej, czyli zdobywał bramki i zaliczał asysty - mówił w rozmowie z Interią Szymon Działakiewicz.