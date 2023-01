Reprezentant Polski dumny z drużyny? Odpowiedział po chwili zastanowienia

Piotr Jędraszczyk to jeden z dwóch graczy z rocznika 2001 w reprezentacji Polski, obok Michała Olejniczaka. Akurat obaj grają na pozycji wymagającej chyba największego doświadczenia, czyli na środku rozegrania. Dla gracza Piotrkowianina był to dopiero 14. występ w kadrze w oficjalnym meczu, ale w drugiej połowie 21-latek był czołową postacią drużyny. To jego trafienia na 18-21, a później 19-23 i 20-23 trzymały zespół przy życiu. Do tego stopnia, że na sześć minut przed końcem Hiszpanie mieli tylko o dwie bramki więcej i nie mogli być pewni triumfu.