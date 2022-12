Aż 21 zawodników będzie miał do dyspozycji trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Patryk Rombel w turnieju 4Nations Cup, który od środy do piątku będzie się odbywał w Krakowie. Dla biało-czerwonych to generalny sprawdzian przed mistrzostwami świata, a te wystartują w Katowicach już 11 stycznia. Niestety, w tym gronie wciąż nie ma Szymona Sićki, kontuzjowanego podczas hitowego starcia PGNiG Superligi. - Na razie będzie tylko z nami trenował - zdradził trener Rombel.