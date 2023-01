Po meczu z Czarnogórą kibice "Biało-Czerwonych" zgodnie twierdzili, że na taką reprezentację czekali od początku tego turnieju. Trener Patryk Rombel stwierdził jednak, że on widział ją już wcześniej na tych mistrzostwach. - Ja taką reprezentację widziałem już na początku meczu ze Słowenią, widziałem ją z Hiszpanią i Arabią Saudyjską, choć ten mecz był dla nas bardzo ciężki pod względem psychologicznym, bo musieliśmy się podnieść po laniu ze Słoweńcami. Mnie nic tutaj nie zaskoczyło, bo to jest ten zespół, który znam od kilku lat. Dziś po prostu zagraliśmy na miarę tego, na co nas stać - mówił szkoleniowiec.

- Nie można mówić, że zagraliśmy dobrze, bo zeszła z nas presja. Uważam, że świetnie zagraliśmy już z Hiszpanią, grając pod presją. Szukamy uproszczeń, a ja nie szukam uproszczeń tylko odpowiedzi. W starciu z Hiszpanami było mnóstwo jakości po ich stronie. Dopóki nie popełnialiśmy błędów w ataku, rywalizowaliśmy z nimi jak równy z równym. Te mecze niczym się nie różniły, do momentu, kiedy wykonywaliśmy swój plan. Różnica jest taka, że dziś dużo rzeczy się zazębiło, a po drugiej stronie tej jakości było mniej. I potrafiliśmy wykorzystać, a to jest ważne - mówił Rombel po meczu z Czarnogórą.

W pewnym momencie kibice Polaków mogli zadrżeć, bo czerwoną kartką ukarany został lider naszej ofensywny Arkadiusz Moryto. Rombel mówił jednak, że on zareagował na to ze spokojem, bo wiedział, że ma go kim zastąpić. I faktycznie, Krzysztof Komarzewski rozegrał dobre spotkanie i udanie zastąpił swojego kolegę.

