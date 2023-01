- Przede wszystkim gratulacje dla Francuzów. Jeśli chodzi o nas, mieliśmy w pierwszej połowie sporo problemów z ich kontrami, a przede wszystkim z szybkim powrotem do obrony. W drugiej połowie udało nam się to poprawić, nie traciliśmy tak wielu bramek po kontratakach. Myślę jednak, że kluczowym dla losów spotkania był moment, w którym graliśmy w przewadze . Straciliśmy dwie piłki, a byliśmy bardzo blisko rywali - ocenił tuż po meczu Rombel.

Podkreślił jednak, że jego drużyna nie zamierzała kalkulować i wyszła na parkiet, by ograć faworyzowanych Francuzów. - Wszyscy widzieli, że wyszliśmy na ten mecz, by wygrać . Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, z kim gramy. Francuzi to mistrzostwie olimpijscy i moim zdaniem najlepszy obecnie zespół na świecie. Jednak byliśmy dobrze przygotowani, realizowaliśmy swoje cele, ale oni po prostu pokazali, że byli tego dnia lepsi - przyznał trener reprezentacji Polski.

- To był dla nas trudny mecz. Wiedzieliśmy z kim gramy, to topowa drużyna, ale dziś i właściwie zawsze stać nas na to, by walczyć z najlepszymi zespołami. Pokazaliśmy to i mam nadzieję, że kiedy osiągniemy odpowiedni poziom koncentracji, a polscy fani nas poniosą, będziemy w stanie dokonać niezwykłych rzeczy w tym turnieju - wtórował mu bramkarz reprezentacji Polski Adam Morawski.