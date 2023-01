Polski obrotowy niesłusznie wyrzucony z boiska? Jednego był pewny

Jeszcze w 54. minucie Polacy mogli mieć nadzieję na korzystny wynik w meczu ostatniej szansy z Hiszpanią. Przegrywali tylko różnicą dwóch bramek 22-24, a stało się to trzy minuty po czerwonej kartce dla Patryka Walczaka. Polski obrońca uderzył w twarz rywala, a sędziowie, po analizie wideo, pokazali mu czerwoną kartkę . - Czy słusznie? Nie wiem, oglądali to na monitorze, ale na pewno nie było umyślnego faulu z mojej strony. Trudno, stało się - mówił po spotkaniu Patryk Walczak.

Patryk Walczak: Nie rzucaliśmy celowo w bramkarza

Kluczem do sukcesu Hiszpanów była świetna dyspozycja w drugiej połowie Gonzalo Pereza de Vargasa, który zastąpił grającego od początku Rodrigo Corralesa. Miał blisko 50 proc. obronionych piłek! - To właśnie zadecydowało o naszej porażce, ta nieskuteczność w drugiej połowie. W pierwszej gra wyglądała lepiej, ale może dlatego, że zdobywaliśmy dużo bramek. A później u Hiszpanów nastąpiła zmiana i Perez zrobił różnicę - uważa Patryk Walczak. - Każdy bramkarz tak funkcjonuje i taka jest jego rola, że ma odbić jak najwięcej piłek. Jak dobrze wejdzie w rytm, odbije jedną piłkę, potem drugą, to się nakręca. Łapie boiskowy flow . My nie rzucaliśmy celowo w niego, tak po prostu wyszło. - ocenia reprezentant Polski.

Polacy poprawili obronę. To efekt długiej analizy

Zawodnik Sportingu Lizbona zdradził, że cała reprezentacja dość długo analizowała nieudane spotkania ze Słowenią i Arabią Saudyjską. - Zauważyliśmy, gdzie szwankowała nasza obrona, czego nam w niej brakowało. Chcieliśmy to poprawić i dziś fajnie już wszystko wyglądało. Szkoda tylko, że nie starczyło do wygranej - mówił. - Pragnęliśmy znaleźć też jakieś pozytywne elementy po Arabii, bo tamto spotkanie było ciężkie mentalnie. A presja? No nie, presję to ma chirurg przy operacji serca, a nie my na boisku. Presji nie ma, chcemy te dwa ostatnie spotkania zagrać jak najlepiej - dodał.