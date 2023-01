Polacy uniknęli blamażu. Coś takiego nie zdarzyło się ponad 50 lat

MŚ 2023: Awans Polski do fazy zasadniczej

Niestety, choć w pierwszym meczu minimalnie ulegliśmy mistrzom olimpijskim Francuzom 24:26, to w drugim spotkaniu zostaliśmy rozbici przez Słoweńców 23:32, co mocno pokrzyżowało nam plany awansu do ćwierćfinału mistrzostw, co automatycznie zapewniłoby nam również udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich.