Polacy chcieli poczuć się jak siatkarze, nie dostali zgody. Poszło o hymn

Po środowym meczu z Francją, rozpoczynającym polsko-szwedzki mundial, nasi gracze - jak jeden mąż - mówili o niesamowitej atmosferze panującej w "Spodku". Wspominali, że już prezentacja była niesamowita, podobnie jak i samo otwarcie turnieju. No i hymn odśpiewany przez dziesięć tysięcy gardeł w reprezentacyjnej hali Katowic. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nasi zawodnicy pragnęli, aby stało się to a capella, czyli bez żadnego dodatkowego odegrania melodii "Mazurka Dąbrowskiego" z taśmy czy płyty.

Światowe władze nie przychyliły się do prośby Polaków

Polska złożyła nawet prośbę w tej sprawie do władz IHF, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Nie został on jednak uwzględniony. - Takie są przepisy, że oba hymny muszą zostać odegrane i światowe władze nie chciały robić tu żadnych wyjątków. Jedna z reprezentacji poprosiła o to samo. Podobnie jak i w trakcie akcji spiker nie może zachęcać kibiców jednej drużyny do dopingu. Nic tu nie można było poradzić - mówił Interii Paweł Bejnarowicz, specjalista ds. marketingu i komunikacji w Związku Piłki Ręcznej w Polsce.