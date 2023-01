Pokaz mocy mistrza świata. Koncert trwał 20 minut, to starczyło

Obrońcy tytułu teoretycznie mogliby nawet odpaść z turnieju, ale w starciu z Egiptem musiałby się zdarzyć jakiś kataklizm. Już po kilku minutach było jasne, że do takiego rozwiązania na pewno nie dojdzie. Duńczycy byli znakomicie dysponowani, wspierała ich głośna i żywiołowa publiczność. Trudno się temu dziwić, z centrum Kopenhagi do Malmö Arena jest raptem o pół godziny drogi .

Kapitalna gra Duńczyków. Egipcjanie byli bezradni

Dania chciała wygrać, by już w ćwierćfinale nie wpaść na Szwecję, czyli gospodarza mundialu. Mistrza Europy grającego na swoim terenie w Sztokholmie, co samo w sobie byłoby dla Danii groźne. Egipt pewnie też wolałby grać o półfinał z Węgrami, ale nie był w stanie tego zrealizować. Niby urządzał go remis, tyle że po kilku akcjach było widać, że będzie o niego szalenie trudno.

Dania zaczęła bowiem to spotkanie koncertowo. Świetnie broniła na środku, a gdy już Egipcjanie dochodzili do pozycji rzutowych, zatrzymywał ich Niklas Landin. W ataku zaś szaleli wszyscy - zagrożenie dla Egiptu było z każdej pozycji. Największe zaś stwarzali Mathias Gidsel i Simon Pytlick. W 12. minucie Duńczycy prowadzili już 9-3, dopiero wtedy, w kolejnej akcji, pomylił się Pytlick. Zatrzymał go rezerwowy bramkarz Egiptu Abdelrahman Homayed. Egipcjanie robili co mogli, ale tego dnia mogli naprawdę niewiele. W 21. minucie mistrzowie świata mieli osiem bramek więcej (15-7), tyle razem rzucili do tego momentu Pytlick i Gidsel.