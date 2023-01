Piłkarze ręczni znów zawiedli, choć wygrali? Ważny apel z kadry!

Polscy piłkarze ręczni z wielkim trudem pokonali Arabię Saudyjską 27-24 i z trzeciego miejsca w grupie B awansowali do drugiej fazy mistrzostw świata. Na tle bardzo słabej drużyny biało-czerwoni prezentowali się długimi fragmentami słabo albo bardzo słabo. Dzięki trzem liderom udało się jednak ten mecz wygrać. - Najważniejsze jest to, ze pojedziemy do Krakowa. Myślę, że znów decydowała presja, nie ma innego wytłumaczenia - stwierdził trener kadry Patryk Rombel.