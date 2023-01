Francja - Słowenia: Mecz o pierwsze miejsce w grupie B

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Szybkie ataki Słoweńców rozprowadzone przez Deana Bombaca sprawiały francuskiej obronie sporo kłopotów i zawodnicy Guillaume'a Gille'a musieli uciekać się do fauli , co dawało rywalom okazje na trafienia z rzutów karnych. Jednak w okolicach 10. minuty dwa razy świetnie interweniował Vincent Gerard, dzięki czemu Francuzi wyszli na prowadzenie 6:4.

Prowadzeni przez Urosa Zormana Słoweńcy nie zamierzali jednak pękać przed rywalem i cały czas starali się zachować dystans. A przy tym potrafili też zaskoczyć Francuzów, tak jak zrobił to Blaż Janc, rzucając po wznowieniu ze środka boiska, zanim spóźniony Gerard zdołał wrócić do bramki. Jednak na dziesięć minut przed końcem nadal to Francja prowadziła 12:10.