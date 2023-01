- Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, wyszliśmy z niej i zaczynamy kolejny rozdział na tych mistrzostwach - mówił przed tym spotkaniem trener Polaków Patryk Rombel. Na początek "Biało-Czerwoni" podejmowali w Tauron Arenie w Krakowe Hiszpanów.

Polska - Hiszpania: Zmiany w składzie "Biało-Czerwonych"

Reprezentacja Polski nie mogła pozwolić sobie na porażkę, bo ta eliminowała nas z walki o ćwierćfinał. Patryk Rombel i jego podopieczni, przez słabą postawę w pierwszej fazie turnieju, w fazie zasadniczej muszą odnieść komplet zwycięstw, a na dodatek liczyć, że nasi najwięksi rywale, czyli Słoweńcy, stracą punkty w meczach z Czarnogórą i Hiszpanią. Wiara w taki obrót spraw i powtórkę z 2009 roku, była jednak wśród kibiców niewielka, przez co w Krakowie, w przeciwieństwie do katowickiego "Spodka", daleko było do kompletu publiczności.

Patryk Rombel przed meczem dokonał w składzie dwóch roszad. Na trybuny powędrował między innymi kapitan naszej drużyny Piotr Chrapkowski, a także rezerwowy bramkarz Jakub Skrzyniarz. Zastąpili ich wracający do składu Tomasz Gębala oraz Mateusz Kornecki, dla którego była to szansa debiutu na tych mistrzostwach świata.

Polacy wyszli na boisko lekko stremowani, a obrona, która miała być naszą mocną stroną, nie potrafiła zatrzymać grających kombinacyjnie Hiszpanów. Nieźle za to funkcjonował nasz atak, bo trzykrotnie nasz snajper Szymon Sićko znalazł sposób na pokonanie Rodrigo Corralesa, a dwa rzuty karne wykorzystał Arkadiusz Moryto i po dziesięciu minutach Hiszpanie prowadzili tylko 7:6.

W 13. minucie na parkiecie pojawił się Kornecki, bo Adam Morawski nie odbił żadnego z ośmiu rzutów Hiszpanów. Nasz drugi bramkarz już przy pierwszym zaliczył udaną interwencję i dał szansę na kontrę, po której Michał Olejniczak doprowadził do stanu 8:8. Później mieliśmy nawet dwie okazje, by wyjść na prowadzenie, ale dwukrotnie ją zmarnowaliśmy, natomiast Alex Dujshebaev nie miał problemy z pokonaniem Korneckiego i znów to nasi rywale mieli jedną bramkę zapasu.

W 19. minucie znów mieliśmy rzut karny, ale tym razem do bramki wszedł Gonzalo Perez de Vargas i wygrał pojedynek z Morytą. Chwilę później Daniel Dujshebaev zdobył bramkę na 10:8 dla Hiszpanów, którzy nie zachwycali i mimo wszystko popełniali błędy. Dobrą zmianę dał Kornecki, który zdołał odbić parę rzutów i chwilę później znów był remis.

Ostatnie minut pierwszej części gry to rollecoaster w wykonaniu Polaków. Najpierw rywale odjechali nam na trzy bramki, ale zryw w ostatnich akcjach i udane interwencje Korneckiego sprawiły, że do szatni obie drużyny zeszły przy wyniku 16:15 dla Hiszpanii. Ostatniego gola w tej części gry rzucił Jan Czuwara i mogliśmy być delikatnymi optymistami przed drugimi 30 minutami.

MŚ 2023: Kłopoty w ataku "Biało-Czerwonych"

W drugiej połowie szybko doprowadziliśmy do wyrównania, ale znów, kiedy była okazja wyjść na prowadzenie, kierował nami zbytni pośpiech. Na dodatek przy stanie 17:16 dla naszych rywali Perez de Vargas ponownie obronił rzut karny, tym razem wykonywany przez Czuwarę. I o ile w tym fragmencie nasza gra w obronie wyglądała całkiem nieźle, bo udawało nam się powstrzymywać Hiszpanów, to w ataku wyglądaliśmy na kompletnie bezradnych, nie potrafiąc nawet wykorzystać gry w przewadze.

Dość powiedzieć, że przez pierwsze piętnaście minut zdobyliśmy tylko dwie bramki. Kiedy na kwadrans przed końcem Joan Canellas zdobył bramkę na 21:17 dla naszych rywali, trener Patryk Rombel postanowił wziąć czas.

Na trybunach momentami panowała cisza, przerywana pojedynczymi okrzykami kibiców. Postawa Polaków w drugiej części gry nie porywała, choć sporo energii wniósł Piotr Jędraszczyk, który rzucił trzy bramki i starał się "utrzymać" nas w grze. Głównie dzięki jego postawie na dziesięć minut przed końcem przegrywaliśmy tylko 20:23 i mogliśmy się łudzić, że końcówka będzie należeć do "Biało-Czerwonych".

Niestety w 51. minucie czerwoną kartką ukarany został Patryk Walczak, co zdecydowanie utrudniło nam zadanie. Kornecki w bramce dwoił się i troił, ale w ataku prezentowaliśmy się naprawdę słabo i ostatecznie przegraliśmy to spotkanie 23:27.

Po tym spotkaniu "Biało-Czerwoni" definitywnie stracili szansę na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Przed naszą reprezentacją jeszcze spotkania z Czarnogórą i Iranem, które zdecydują o tym, jakie ostatecznie miejsce zajmiemy. Sporo mówi się o tym, że po turnieju pracę straci Patryk Rombel. Jeśli faktycznie to jego ostatni taniec, to okazało się nim flamenco, w którym nie czuł się zbyt dobrze, choć kroki pomylił zdecydowanie w słoweńskich rytmach...

Tabela MŚ piłkarzy ręcznych 2023 - grupa I MIEJSCE DRUŻYNA MECZE BILANS BRAMKOWY ZWYCIĘSTWA REMISY PORAŻKI PUNKTY 1 Francja 3 96:79 3 0 0 6 2 Hiszpania 3 92:70 3 0 0 6 3 Słowenia 3 101:79 2 0 1 4 4 Czarnogóra 3 83:96 1 0 2 2 5. Polska 2 70:85 0 0 2 0 6 Iran 3 74:107 0 0 3 0 Pełna tabela

