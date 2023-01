MŚ 2023: Wyrównany początek w meczu Brazylia - Portugalia

W ostatnich minutach jednak znów zawodnicy z Ameryki Południowej bardzo mocno popracowali w ofensywie i po tym, jak rzut karny wykorzystał Jean Pierre Dupoix, znów doprowadzili do remisu 11:11. Jednak Portugalia miała jeszcze kilkanaście sekund na odpowiedź i wykorzystała swoją szansę. Po dograniu do koła trafił Alexis Borges i do przerwy to zespół z Półwyspu Iberyjskiego prowadził jedną bramką.