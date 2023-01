Niemiec, który w Polsce czuje się jak w domu. Rodzynek w reprezentacji

W Polsce grał kapitalnie - to dzięki niemu Niemcy wywalczyli mistrzostwo Europy. Miał być drugim bramkarzem, a tymczasem szybko wywalczył pozycję tego pierwszego. W finale z Hiszpanią, wygranym 24-17, miał nieprawdopodobną, aż 48-procentową skuteczność. Mocni Hiszpanie dziesiątego gola rzucili dopiero w 46. minucie. Nic dziwnego, że trafił do zespołu gwiazd.

Gwiazda reprezentacji Niemiec, która w Polsce czuje się znakomicie

Gdy w czwartek w Katowicach przyszedł na rozmowę z dziennikarzami, od razu powiedział, że czuje się tu wspaniale, a z Kielc do Katowic ma zaledwie 150 km. Do rodzinnego Euskirchen w Nadrenii Północnej-Westfalii - aż 1200. - Jakbym był na turnieju u siebie - stwierdził.

Miał wzloty, ale dojrzał. Inaczej stawia sobie cele

Podobnie uważa Wolff. - Dojrzałem od stanu niegrzecznego chłopaka, złego na kolegów z zespołu, do kogoś otwartego na różne sytuacje - stwierdził. Porównań do "polskich" mistrzostw Europy z 2016 roku nie chce jednak słyszeć, mówi, ze to dobre dla dziennikarzy. Kiedyś wszędzie chciał osiągać sukces, teraz do sportu podchodzi tak samo. - Nie chcę stawiać najwyższych celów, których być może nie uda się osiągnąć - przyznaje.