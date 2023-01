Reprezentacja Niemiec już w pierwszej rundzie mistrzostw świata pokazała, że zamierza ponownie włączyć się do walki o najwyższe laury. Szczególnie wygrany mecz z Serbią udowodnił, że nasi zachodni sąsiedzi mają nie tylko znakomite umiejętności, ale również mistrzowski charakter, co czasem bywa kluczowe w imprezach najwyższej rangi.

Niemcy - Argentyna: Demolka w pierwszej połowie

W katowickim "Spodku", gdzie Niemcy rywalizują od początku turnieju, przyszło im się zmierzyć z Argentyńczykami, którzy niespodziewanie wyeliminowali po drodze Macedonię Północną , dzięki czemu zapewnili sobie awans do fazy zasadniczej turnieju. Drużynie z Ameryki Południowej nikt jednak nie dawał większych szans, choć lekceważenie ich nie wchodziło w grę.

Do przerwy prowadzili 24:11, a kibice w "Spodku" oglądali prawdziwy pokaz handballu na najwyższym światowym poziomie w wykonaniu Niemców. Po pięć trafień zaliczyli Johannes Golla, Lukas Mertens i Patrick Groetzki, a tylko jedno mniej 22-letni Juri Knorr, co dobrze oddawało moc niemieckiej ofensywy. Argentyńczycy nie potrafili się temu przeciwstawić, dlatego po pierwszych 30 minutach zapowiadało się na prawdziwy pogrom.

MŚ: Kanonada w katowickim "Spodku"

W drugiej połowie Gislason postanowił dać odpocząć swoim liderom i poziom gry Niemców znacznie spadł. W 40. minucie co prawda prowadzili 28:14, ale ich ofensywne poczynania nie były już tak ekscytujące, jak w pierwszej połowie tego spotkania.

Kiedy już rezerwowi zawodnicy reprezentacji Niemiec złapali odpowiedni rytm, znów zaczęli być skuteczni tak, jak w pierwszej połowie. Kiedy po zagraniu do koła Jannik Kohlbacher trafił na 33:15, nikt już nie miał wątpliwości, że nasi zachodni sąsiedzi zdemolują rywali. Spora grupa ich kibiców wybrała się do Katowic i z pewnością nie żałowała, że mogła oglądać to spotkanie.