Czwartkowy wieczór wstrząsnął całą Danią - i to nie tyle za sprawą porażki Aalborga w Lidze Mistrzów z PSG, co klęską kobiecej reprezentacji w starciu z Japonią. Bo choć wicemistrzynie Europy przegrały tylko jedną bramką, to jednak był to wynik kompletnie zaskakujący. Dania miała mknąć do fazy medalowej, a tymczasem jej awans do ćwierćfinału stanął pod znakiem zapytania. Dlatego właśnie tę porażkę nazwano w kraju klęską.