Reprezentacja Francja na turniej do Polski i Szwecji przyjechała znakomicie dysponowana, o czym zresztą przekonali się również "Biało-Czerwoni", którzy na inaugurację mistrzostw przegrali z aktualnymi mistrzami olimpijskimi 24:26. Nikola Karabatić i spółka przyjechali na czempionat po złoty medal i od początku konsekwentnie parli do tego celu.

Francja - Iran: Mistrzowie olimpijscy o krok od awansu

Sytuacja w grupie 1 fazy zasadniczej ułożyła się tak, że w przypadku pokonania Iranu Francuzi byli już pewni awansu do ćwierćfinału, a ostatni mecz w Tauron Arenie z Hiszpanią toczyłby się tylko o wygranie całej grupy. Biorąc pod uwagę, że Persowie to jedna ze słabszych drużyn tej fazy rozgrywek, jakiekolwiek inne rozstrzygnięcie, niż wygrana mistrzów olimpijskich, byłoby sensacją.

Irańczycy jednak bardzo długo nie pozwalali faworytom odskoczyć i do stanu 7:7 szli z Francuzami łeb w łeb. Wtedy jednak przydarzył im się kryzys i stracili trzy bramki z rzędu , co miało decydujący wpływ na losy pierwszej połowy spotkania.

MŚ 2023: Hit zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie 1

Irańczycy również starali się grać efektownie i pokazać kilka efektownych zagrań. I choć zanotowali kilka niecelnych rzutów, to udało im się także pokazać wkrętkę i lob nad bramkarzem. To jednak bardziej wpływało na ogólne wrażenie, niż na wynik, bo ten był dla nich cały czas bardzo niekorzystny. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Francji 41:29, która dzięki temu przed ostatnim spotkanie fazy zasadniczej z Hiszpanią jest już pewna awansu do ćwierćfinału. Jednak to hitowe starcie zdecyduje o tym, kto wygra grupę 1.