Mistrz świata dał wielki koncert. Czy ktoś jest w stanie ich zatrzymać?

Kapitalni Duńczycy zaczęli rozbijać Węgrów. Młodzież rzucała aż miło

Wściekły trener Węgrów nie oszczędzał swoich graczy. Brutalne słowa!

Aby nawiązać walkę z mistrzami świata, musieliby mieć około 70-80 procent skuteczności. Po kwadransie to było jednak zaledwie 46 procent, a z każdą kolejną minutą rozkręcał się jeszcze doskonały bramkarz Duńczyków Niklas Landin. Najlepszy zawodnik świata w 2019 i 2021 roku zbliżał się do perfekcji - przed przerwą miał aż 11 odbitych rzutów na 23 oddane przez rywali. Jeszcze w 19. minucie Dania prowadziła tylko 12-9, ale wtedy zaczął się jej odjazd. Osiem minut później było już 19-12, a wściekły trener Węgrów Chema Rodriguez poprosił o drugi już czas. Był wściekły, krzyczał po angielsku przy kamerach do swoich zawodników: - What the f..k? What the f..k? Where is the fight? - wrzeszczał, a zawodnicy słuchali go w kompletnej ciszy. Nie pomogło, bo Duńczycy dorzucili jeszcze dwie bramki i po 30 minutach wygrywali 21-12. Losy tego ćwierćfinału były rozstrzygnięte.