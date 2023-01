Michał Olejniczak: To dla nas największa zagadka

- Zdecydowanie utrudniliśmy sobie drogę do ćwierćfinału i trudno powiedzieć, co będzie dalej. Jeśli wygramy z Arabią Saudyjską, a wierzę, że to zrobimy, przechodzimy do drugiej rundy i jedziemy do Krakowa. I tam pokazujemy to, co potrafimy najlepiej! - powiedział po meczu Olejniczak.