Polska - Słowenia: "Daleki jestem od mówienia, że jesteśmy faworytem"

W starciu z Francuzami Polacy podejmowali zbyt pochopne decyzje w ofensywie, co kilka razy się na nas zemściło. Jednak zdaniem Tkaczyka nie ma mowy o tym, by naszych zawodników poniosły nerwy. Po prostu klasa rywala wymuszała błędy, których się nie ustrzegliśmy. - Ja nie widziałem nerwowości w naszych poczynaniach, mimo że był to mecz otwarcia, przed naszą publicznością. Oczy były skierowane na chłopaków, ale myślę, że zaprezentowali się dobrze i myślę, że o nerwowości nie ma mowy. Bardziej skłaniałbym się ku temu, że to jednak Francuzi, którzy takich spotkań rozegrali już setki, wykazali się większym doświadczeniem i klasą . I to spowodowało, że choć nieznacznie, to wygrali z Polakami - ocenił wicemistrz świata z 2007 roku.

Teraz przed reprezentacją prowadzoną przez Patryka Rombla arcyważne spotkanie ze Słowenią, które może zadecydować o tym, czy wyjdziemy do drugiej rundy z dwoma punktami czy też z zerowym dorobkiem. Choć nasi najbliżsi rywale dostali się do turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie, to jednak są niezwykle mocną drużyną i nie należy ich lekceważyć. - W Słowenii zaszło sporo zmian. Od jakiegoś czasu mają nowego trenera Urosa Zormana, który też będzie starał się swoim zawodnikom nieco inną filozofię grania. To klasowy zespół, większość zawodników występuje w najsilniejszych ligach na Starym Kontynencie i to w czołowych drużynach, grają w Lidze Mistrzów i w europejskich pucharach. To też drużyna bardzo niewygodna, która może nie dysponuje jakimiś fenomenalnymi warunkami fizycznymi, ale grająca szybko, niekonwencjonalnie, wchodząca w pojedynki jeden na jeden. Nie oddają zbyt wielu rzutów z dystansu, ale przede wszystkim ich główną siłą napędową jest bardzo szybki kontratak i świetne skrzydła. To broń, która może zaboleć w momencie, kiedy popełni się 2-3 błędy z rzędu - przestrzega Tkaczyk.