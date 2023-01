Telewizja wymaga, by zawodnicy... wysiadali z autokaru

Jest jednak jeden wyjątek i dotyczy on... spotkań, które Szwedzi zagrają w fazie grupowej mistrzostw świata. - Ma to związek z telewizją. Chcą zdjęć, kiedy wysiadamy z autobusu przed Scandinavium - przyznaje Solberg. Rok temu, gdy mistrzostwa Europy odbywały się m.in. w Bratysławie, Szwedzi mieszkali w tym samym budynku, co hala. A i tak wychodzili na zewnątrz, wsiadali do... autokaru, robili kółeczko i wysiadali. Liczyło się to, by telewizja miała materiał do swoich programów.