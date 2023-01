Kulisy rozmów w polskiej kadrze. "Niełatwo zasnąć po takim meczu"

Polaków czeka kluczowy mecz z Hiszpanią. Porażka przekreśla nasze szanse na awans do ćwierćfinału. Zwycięstwo przedłuży nasze nadzieje. Tylko czym możemy postraszyć faworyta? - Naszą obroną, z którą oni zawsze mają lekki problem. To goście, którzy grają świetnie technicznie, ale odstają od naszych dużych, silnych obrońców warunkami fizycznymi i to sprawia im kłopoty. Nasza obrona oczywiście też na tych mistrzostwach nie wygląda jeszcze tak, jak powinna, ale mam nadzieję, że akurat w meczu z Hiszpanią zaprezentujemy się w tym elemencie najlepiej jak do tej pory. I jeśli mocno się postawimy, możemy z nimi powalczyć. W ataku też miewaliśmy już lepsze momenty, a Hiszpania gra defensywą wymuszającą błędy, więc jeśli będziemy ich popełniali tyle, co do tej pory, to nas na kontrze zabiegają. Dlatego musimy pokazać z obronie to, co było widać już fragmentami w drugiej połowie meczu z Arabią Saudyjską i zaprezentować w końcu dobry atak pozycyjny, grę do skrzydeł, szerokie rozgrywanie akcji i szukanie najlepszych sytuacji rzutowych - ocenił Michał Daszek.