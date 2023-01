- Ciężko tak na gorąco analizować to, co się dziś wydarzyło. Na pewno musimy przeprosić kibiców . Oni nas dziś nie zawiedli, doping był fantastyczny. My teraz musimy dokładnie przeanalizować to spotkanie i wyciągnąć wnioski na przyszłość - powiedział tuż po meczu skrzydłowy reprezentacji Polski.

Dla Polaków mecz ze Słowenią był kluczowy w kontekście awansu do fazy zasadniczej mistrzostw z dwoma punktami, co byłoby zrobieniem kroku do ćwierćfinału. Zarówno zawodnicy, jak i bardzo licznie zgromadzona w katowickim "Spodku" publiczność byli tego świadomi, co mogło nakładać dodatkową presję. Jednak doświadczony reprezentant Polski stwierdził, że to nie przygotowanie mentalne zawiodło w tym meczu.