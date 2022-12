Fatalna informacja od Kamila Syprzaka. Ogromne osłabienie polskiej reprezentacji!

Wiele wskazuje jednak na to, że przerwa będzie dłuższa niż wspomniane dwa mecze ligowego mistrza Francji. " Na tę chwile lekarze określają moją przerwę od piłki ręcznej na kilka najbliższych tygodni. Odliczałem już dni do zgrupowania reprezentacji Polski oraz styczniowych mistrzostw świata, które odbywają się właśnie w Polsce. Niestety, patrząc na zalecenie lekarzy klubowych, na tę chwilę nie będę mógł wziąć udziału w mistrzostwach" - poinformował kołowy.

"Jest to dla mnie bardzo trudny czas, ponieważ robiłem wszystko w tym, jak i zeszłym sezonie, aby być w jak najlepszej formie na najważniejszą imprezę w rodzinnym kraju. Jak zawsze podkreślam, gra z orzełkiem na piersi to dla mnie bardzo duże wyróżnienie . Tym bardziej jest mi ciężko - zaznaczył.

Polak jest liderem strzelców w Lidze Mistrzów!

To drugi cios w reprezentację Polski w ostatnich dniach, bo w niedzielę urazu głowy doznał lewy rozgrywający Łomży Industrii Kielce Szymon Sićko. W starciu w Płocku został pchnięty przez rywala z boku podczas oddawania rzutu i nieszczęśliwie spadł, uderzając głową w parkiet. We wtorek klub z Kielc poinformował, że jego zawodnik, w związku z pogarszającym się samopoczuciem, trafił do szpitala na obserwację i ponowne badania tomograficzne. W czwartek zwolniono go do domu, ale udział Sićki w mistrzostwach wciąż jest niepewny.