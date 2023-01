Polska nie pokazała się z najlepszej strony, a właściwie można powiedzieć, że zaprezentowała tę najgorszą. Zaczęłabym od tego, że współczesna piłka ręczna jest szybka i skupia się na grze jeden na jeden, co pozwala wypracować czyste pozycje rzutowe. Zawodnicy grający na pozycji rozgrywających potrafią wygrywać indywidualne pojedynki ze swoim obrońcą, a to pozwala na ściągnięcie kolejnego gracza i zrobienie miejsca dla kolegów z zespołu. To potrafi Słowenia, to potrafią zawodnicy z innych reprezentacji, które aspirują do najlepszych dwudziestu zespołów na tych mistrzostwach. Niestety Polska w tym momencie gra nieco inną taktyką. Nie mamy zawodników, którzy są dobrze wyszkoleni indywidualnie. Poza Arkadiuszem Moryto, który jest z pewnością w Top5 na swojej pozycji, chylę czoła przed nim. On jest jednak skrzydłowym i musi tę piłkę dostać albo sam ją sobie wypracować, biegnąc do kontry. Co ma powiedzieć nasz lewoskrzydłowy, który w dwóch spotkaniach piłkę po rozegranym ataku pozycyjnym dostał bodajże dwa razy? Nasza cała gra koncentruje się w środkowej strefie. Sporo wbiegów skrzydłowych, co oczywiście ma ułatwić stworzenie pozycji do rzutu z dystansu naszym rozgrywającym. Co jednak, jeżeli tych celnych rzutów, z powiedzmy sobie szczerze najtrudniejszych pozycji, brakuje? Nie chciałabym jednak krytykować zbytnio trenera Patryka Rombla, nie o to chodzi. Może zresztą nie ma odpowiednich zasobów ludzkich? Jednak my gramy inaczej niż reszta, ciężej. Mamy Szymona Sićko, który jest świetnych egzekutorem, ale to przecież nie wszystko. W naszej grze brakuje szybkości, polotu, a co najgorsze, miałam wrażenie, że ze Słowenią zabrakło też zacięcia. Może to tylko moje wrażenie, ale w meczu z Francją zagraliśmy serduchem. To spotkanie napawało nas optymizmem. Trzeba pamiętać, że te pierwsze mecze na wielkich turniejach, zwłaszcza dla najlepszych na świecie, są dosyć szczególne. Oni wchodzą w nie spokojnie, muszą się rozegrać i Francja także nie pokazała 100 procent swoich umiejętności. I my to wykorzystaliśmy, co było super. Niestety Słoweńcy pokazali nam, że teraz tak się w piłkę ręczną grać nie da. Musimy zacząć od indywidualnej wyszkolenia i od tego, by próbować grać jeden na jeden, być groźnym dla obrony i tworzyć sytuacje do oddania rzutu z pewnej pozycji koledze z drużyny. Rzutami na siłę z dystansu czy wolnym rozgrywaniem piłki bez tempa i bez zagrożenia nic nie wskóramy.