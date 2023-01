- Zagraliśmy katastrofalne zawody w każdym aspekcie. Myślę, że presja, którą sami sobie nałożyliśmy nas zgniotła. Kibice nam pomagali, ale my po prostu spisywaliśmy się słabo, bardzo słabo. I przez to ten wynik jest jaki jest. Przepraszamy za to. Teraz chcemy wygrać z Arabią Saudyjską, jechać do Krakowa i pokazać lepszą piłkę ręczną - powiedział załamany kapitan "Biało-Czerwonych".

Polska drużyna przeszła w ciągu trzech dni niesamowitą metamorfozę. W starciu z Francją zaprezentowaliśmy się całkiem nieźle i mimo porażki można było być optymistą przed kolejnymi meczami. W meczu ze Słowenią nie układało nam się nic. Pytany o tę przemianę Chrapkowski nie potrafił stwierdzić, co się stało, że w tak krótkim czasie rozegraliśmy tak diametralnie różne mecze.

- Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Już na początku, po pięciu, może dziesięciu minutach ten mecz przestał nam się układać. Zaczęliśmy robić rzeczy pospiesznie. A tak kompletnie nie powinno być! Mieliśmy grać to, co sobie zaplanowaliśmy, przemyśleliśmy, a chcieliśmy ich szybko dogonić, a to nam nie wychodziło. I popełnialiśmy kolejne błędy, a oni nam odjeżdżali. Słoweńcy zagrali bardzo mądrze, a my wręcz przeciwnie - mówił doświadczony reprezentant Polski.

