- Nikt nie spodziewał się, że to będzie tak nerwowy mecz. Ponownie to nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Zagraliśmy po prostu słabo. Ja sam posypuję głowę popiołem, bo zaprezentowałem się naprawdę źle. Jako drużyna źle weszliśmy w ten mecz, ponownie zbyt nerwowo. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale jako zespół, nie wykorzystujemy swoich możliwości - mówił po meczu kapitan naszej drużyny.

Arabia Saudyjska to zdecydowanie najsłabsza drużyna "polskiej" grupy i w dwóch poprzednich meczach nie potrafiła nawiązać walki z rywalami. "Biało-Czerwonych" jednak zaskoczyła, choć zdaniem Chrapkowskiego to wynik bardziej naszej indolencji niż ich zasługa. - Rywal niczym nas nie zaskoczył, ale momentami my zaskakujemy samych siebie. Podejmujemy złe decyzje, czy to w obronie czy w ataku. I to jest nasz problem - ocenił reprezentant Polski.