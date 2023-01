Kapitalne widowisko, Szwedzi nie odpuścili. Najbardziej cieszyli się Węgrzy

Przez 40 minut węgierscy szczypiorniści z niepokojem patrzyli na to, co w meczu z Portugalią wyczyniają mistrzowie Europy, czyli Szwedzi. Współgospodarze mistrzostw świata trochę treningowo traktowali spotkanie z Portugalią, która w przypadku remisu czy swojego zwycięstwa wskakiwała na drugie miejsce w grupie, dające miejsce w ćwierćfinałe. Do sensacji jednak nie doszło, Szwedzi wygrali, zajęli pierwszą lokatę, a za nimi pozostali Węgrzy.