Kapitalne wiadomości dla polskiej ligi. Najlepsi na świecie!

Siedem medali, a także trzy miejsca w najlepszej siódemce mistrzostw świata piłkarzy ręcznych - to dorobek zawodników, którzy występują na co dzień w polskiej Superlidze. Turniej, który odbywał się w w Szwecji i Polski, a zakończył wczoraj w Sztokholmie, potwierdził, że Industria Kielce to zespół na światowym poziomie, pełen największych gwiazd. Bramkarz Andreas Wolff oraz rozgrywający Nedim Remili i Alex Dujszebajew zostali wybrani najlepszymi zawodnikami na swoich pozycjach.