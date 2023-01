Kanonada Islandii, kopciuszek nie dał rady faworytom

MŚ 2023: Islandczycy odjechali rywalom

Ostatecznie na przerwę zeszli przy prowadzeniu 18:13, ale gracze z Wysp Zielonego Przylądka starali się grać ambitnie i sporo piłek dostarczać do pierwszej linii. Widać, że to reprezentacja, która w ostatnich latach poczyniła spore postępy i coraz śmielej poczyna sobie na imprezach rangi mistrzowskiej. Na pewno uwagę przykuwał zdobywca sześciu bramek Delcio Pina, który dysponuje naprawdę mocnym rzutem. Na Islandczyków to było za mało, ale też trzeba pamiętać, że obie drużyny przystępowały do tych mistrzostw z zupełnie innego pułapu.