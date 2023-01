Kadra musiała zmienić hotel przed startem MŚ. Zadziwiający powód!

"Nie wiem, co hotel sobie myślał. Niektórzy z tych zawodników mają po dwa metry wzrostu i ważą ponad 100 kilogramów. Mimo to musieli leżeć na drewnianych, piętrowych łóżkach. Rozbili się wspólnie. Musiałem więc we wtorek późnym wieczorem zawieźć ich do innego hotelu, gdzie się zameldowali i przed północą byli już w łóżkach. To było żenujące" - przyznał Delgado na łamach "Aftonbladet".