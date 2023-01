Polska walczyła z jednym z faworytów mundialu - tego Polakom nie można odmówić. W drugiej połowie remisowaliśmy tylko raz, na jej początku 16-16. Mimo to w 54. minucie, gdy trafił Arkadiusz Moryto, Hiszpania prowadziła zaledwie 24-22. W tym spotkaniu wszystko było jeszcze możliwe, ale nie pozwolił na to Gonzalo Perez de Vargas . Bramkarz Barcelony obronił aż siedem z 15 rzutów, w tym trzy z pięciu rzutów karnych . To właśnie o nim Patryk Rombel mówił, że zrobił różnicę.

Tego właśnie brakuje Polsce, by pokonać rywala ze szczytu

- Jestem dumny z tego, ile serca zespół włożył w to spotkanie. Jeśli chodzi o jakość, to nie mamy jej tyle co Hiszpania, ale na boisku nie było tego widać. Będę smutny, bo przegraliśmy i znów zabrakło tej kropki nad "i" w spotkaniu z zespołem z najwyższej półki. Potrafimy grać z tymi drużynami, ale brakuje tego, by nauczyć się przełamywać i wychodzić z takich spotkań z dwoma punktami - mówił Rombel.