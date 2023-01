Historyczny wyczyn Iranu. "Dokonaliśmy tego jako drużyna"

- To był bardzo wyrównany mecz, była duża presja na obu zespołach, w końcu to pierwsze spotkanie na tych mistrzostwach. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się wygrać. Teraz pozostaje nam tylko kontynuować to, co zaczęliśmy - mówił Irańczyk.

Choć to już trzecie z rzędu zwycięstwo Iranu na mistrzostwach świata, bo dwa lata temu wygrali dwa spotkania w Pucharze Prezydenta, ale nigdy żadne spotkanie nie miało dla nich takiej wartości, jak to z Chile. Było to bowiem pierwsze zwycięstwo Irańczyków w fazie wstępnej mistrzostw świata w historii ich startów w mundialu. Norouzinejad nie ukrywał, że to dla nich ważna chwila.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, będąc częścią tej historii. Dokonaliśmy tego jako prawdziwa drużyna i to dla mnie równie ważne. Zdaje sobie jednak sprawę, że popełniliśmy też wiele błędów, z których musimy wyciągnąć lekcję. Cieszymy się, ale musimy zachować koncentrację, bo czekają nas kolejne spotkania, by uzyskać awans z grupy. To stanowi dla nas wielką motywacją - mówił irański szczypiornista.

Arkadiusz Moryto zaprasza na spacer po Krakowie przed MŚ w piłce ręcznej. WIDEO / Związek Piłki Ręcznej w Polsce / materiały prasowe