Polscy piłkarze ręczni chcieli przed meczami mistrzostw świata rozgrywanymi w naszym kraju, aby to kibice, bez dodatkowego wspomagania, mogli odśpiewać hymn przed ich meczami. Tak jak u siatkarzy w "Spodku" , choćby w niedawnym finale mistrzostw świata. Niestety, było to niezgodne z przepisami IHF.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, Polska złożyła nawet prośbę w tej sprawie do władz IHF, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Nie został on jednak uwzględniony. - Takie są przepisy, że oba hymny muszą zostać odegrane i światowe władze nie chciały robić tu żadnych wyjątków. Jedna z reprezentacji poprosiła o to samo. Podobnie jak i w trakcie akcji spiker nie może zachęcać kibiców jednej drużyny do dopingu. Nic tu nie można było poradzić - mówił Interii Paweł Bejnarowicz, specjalista ds. marketingu i komunikacji w Związku Piłki Ręcznej w Polsce.