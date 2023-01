Mecz Francuzów z Hiszpanami zapowiadał się jako absolutny hit. Spotykały się dwa zespoły mierzące w medale na tych mistrzostwach, naszpikowane gwiazdami najwyższej formatu. I choć spotkanie odbywało się już po meczu Polaków, to w Tauron Arenie w Krakowie nadal pozostało sporo fanów, czekających na handballową ucztę .

Zgodnie z przewidywaniami, spotkanie zaczęło się od bardzo wyrównanego boju. Hiszpanie dość często próbowali grać w siedmiu w ataku, co dwukrotnie się na nich zemściło, a rywale mieli okazje na łatwe bramki. Mimo to po pierwszym kwadransie to właśnie drużyna Jordiego Ribery prowadziła 6:5.