Holendrzy w swoim pierwszym spotkaniu pewnie wygrali z Argentyną, czym w praktyce zapewnili sobie awans do fazy zasadniczej turnieju. Wciąż jednak musieli walczyć, by "zabrać" ze sobą jakieś punkty, bo warto przypomnieć, że liczy się tam dorobek uzyskany z drużynami, które również wywalczyły awans. A o to dla holenderskiej ekipy nie było łatwo, bo choć Macedonia Północna miała na koncie porażkę z Norwegią, a legendarny Kirył Łazarow zamiast z boiska, dyrygował zespołem z ławki, bo jest selekcjonerem kadry, to jednak nadal jest solidną drużyną. A na dodatek miała potężne wsparcie swoich fanów, którzy zdominowali Tauron Arenę.