Tałant Dujszebajew broni Patryka Rombla

- Parę tygodni temu mówiłem już jednak: Polska nie jest dla mnie ani w pierwszej dziesiątce, ani w pierwszej dwunastce świata. Jest dalej, od 16. do 20. miejsca - i gdzieś koło 16. miejsca zakończy te mistrzostwa. Wynik jest więc w miarę okej, na poziomie tej reprezentacji i tego, co mamy. Optymiści mogą się z tym nie zgodzić, ale to ich opinia. Ja mam inną. Szkoda, że nie udało się awansować do ósemki, ale przed mistrzostwami mówiłem: jeśli Polska znajdzie się w najlepszej ósemce, to będzie jak zdobycie mistrzostwa świata - stwierdził Dujszebajew w rozmowie z TVP Sport.