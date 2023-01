Droga przez mękę. Odrobina radości dla polskich kibiców w "Spodku"

Przez ostatnie dwie doby ciężko przychodziło napisanie, że "Polsce do awansu do awansu do drugiej rundy mistrzostw świata potrzebny jest co najmniej remis w meczu z Arabią Saudyjską". Porażające było to, że w najważniejszej imprezie, do której przygotowywaliśmy się od kilku lat i która decydowała o "być albo nie być" na ścieżce olimpijskiej, groziła nam gra w Pucharze Prezydenta. Czyli z zespołami, które w większości piłkę ręczną traktują amatorsko. Na szczęście w "Spodku" okazało się, że od drużyny pokroju Arabii Saudyjskiej wciąż jesteśmy lepsi. Niestety, tylko nieznacznie.