Dramatyczny bój w "Spodku". Serbowie wyszarpali wygraną

Już przed spotkaniem było wiadomo, że ani Serbia ani Holandia nie mają szans na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Teoretycznie zwycięzca tego pojedynku mógł liczyć na to, że zajmie 10. pozycję w turnieju i dzięki temu zachowa szansę na udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Był to jednak bardzo mało realny scenariusz, bo aby tak się stało, wygrany tego meczu musiałby mieć bilans bramek lepszy niż Słowenia. A tak się składa, że pogromcy Polaków mają bardzo korzystny bilans +25. A Serbia i Holandia to bardzo wyrównane drużyny i trudno byłoby którejkolwiek z nich rozbić rywala tak, by znacząco poprawić sobie bilans.