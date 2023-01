Od początku przeważali i prowadzili Duńczycy - prowadzenie 2-0 zapewniły im dwie bramki kołowego Magnusa Saugstrupa. Hiszpanię w grze utrzymywał ich znakomity bramkarz Gonzalo Perez de Vargas, który obronił rzuty m.in. autorstwa Mikkela Hansena. Nie gorszy był duński vis-a-vis de Vargasa, Niklas Landin i wkrótce było 9-5, gdy trener Jordi Ribera był zmuszony wziąć czas. Na tym etapie drużyna hiszpańska wystawiła do gry już 14 zawodników - wyraźnie dawały się jej we znaki ćwierćfinałowy horror z Norwegią, zakończony dwoma dogrywkami. Duńczycy poczuli krew popisywali się finezyjnymi sztuczkami, podaniami bokiem i tyłem. W 25. minucie po rzucie do pustej bramki Hiszpanie zmniejszyli deficyt do jednej bramki: 10-11. To był ich łabędzi śpiew w pierwszej połowie, do końca połowy mocniej lejce chwycili Skandynawowie - pierwsze skrzypce grał profesor Hansen, a Dania prowadziła pięcioma bramkami do przerwy - aż 15-10. Hiszpanii było niezwykle trudno odrobić taką stratę.